Рейс Utair из Тюмени совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку из-за неисправности системы кондиционирования, сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры. Борт следовал из Тюмени в Новый Уренгой.

«По предварительным данным, утром 5 января 2023 года из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолет авиакомпании Utair», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство выясняет причины и обстоятельства происшествия, предоставление услуг пассажирам также контролируется транспортной прокуратурой. Посадка прошла в штатном режиме.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании Utair, направил запрос в аэропорт Тюмени Рощино.

29 декабря в аэропорту Домодедово был эвакуирован самолет «Уральских авиалиний», готовящийся к вылету в Калининград, из-за возгорания неисправного пауэрбанка одного из пассажиров. Аналогичная ситуация произошла в Южно-Сахалинске, где борт, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося пауэрбанка. В салоне находились 112 человек, двум пассажирам стало плохо.