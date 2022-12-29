В Домодедово эвакуировали самолет из-за загоревшегося пауэрбанка

Из-за того, что у одного из пассажиров загорелся аккумулятор, экипаж решил эвакуировать весь самолет. Пассажиры покидали лайнер по надувным трапам

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В столичном аэропорту Домодедово на борту самолета «Уральских авиалиний», который готовился к вылету в Калининград, произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. Причиной оказался неисправный пауэрбанк одного из пассажиров.

Инцидент произошел на борту лайнера Airbus А-321, уточнили в Росавиации. Экипаж во время руления доложил диспетчерам о возгорании. «По предварительной информации, у одного из пассажиров произошло задымление аккумулятора мобильного устройства. По поступившей информации, возгорание в салоне ликвидировано силами кабинного экипажа в течение двух минут», — сообщили в Росавиации. Несмотря на это, экипаж принял решение эвакуировать пассажиров по аварийным трапам. Пассажирам в ближайшее время предоставят другой лайнер, пообещали в ведомстве.

«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства Powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считаные секунды. Пассажиры эвакуированы. Пострадавших нет. Проводится расследование инцидента», — сообщили в «Уральских авиалиниях».

В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили РБК, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, она работает в штатном режиме.

Чаще всего взрывоопасными оказываются литий-ионные аккумуляторы, которые устанавливаются как в телефоны, так и в ноутбуки. Взрыв такого аккумулятора может произойти в результате перегрева: при превышении определенной температуры в таком аккумуляторе могут начать выделяться огнеопасные кислород и водород.