Второй день подряд в России в самолете загорелся пауэрбанк

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, из-за возгорания пауэрбанка у пассажира, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

Самолет Airbus A-319 авиакомпании «Аврора» (рейс HZ 5684) начал посадку около 13:15 по местному времени (5:15 мск) из-за задымления на борту.

В салоне находились 112 человек. Двум пассажирам, по информации МЧС, стало плохо.

Когда самолет сел, пассажиров эвакуировали. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась. Врачи поставили ей диагноз «острая реакция на стресс», отметили в ведомстве.

Задымление на борту самолета, по предварительным данным, произошло из-за возгорания портативного зарядного устройства у одного из пассажиров, уточнили в пресс-службе.

Специалисты не выявили технических неисправностей у самолета, он должен вылететь из Южно-Сахалинска около 19:00 по местному времени (11:00 мск). Менять борт не будут.

Накануне похожий случай произошел в московском аэропорту Домодедово. Когда борт авиакомпании «Уральские авиалинии» готовился к вылету в Калининград, у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк. Члены экипажа потушили пожар за две минуты, но решили эвакуировать пассажиров по аварийным трапам, уточнили в Росавиации. Впоследствии им предоставили другой самолет.

Чаще всего взрывоопасными оказываются литий-ионные аккумуляторы, которые устанавливаются как в телефоны, так и в ноутбуки. Взрыв такого аккумулятора может произойти в результате перегрева: при превышении определенной температуры в таком аккумуляторе могут начать выделяться огнеопасные кислород и водород.