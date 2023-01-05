В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четырех областях на востоке на Украины

В четырех областях на востоке Украины — в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях — объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Тревога звучала около 30 минут. Первый сигнал прозвучал в 04:02 (05:02 по мск), отбой воздушной тревоги начался в 04:33 (05:33 по мск).

Накануне 4 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, она звучала более полутора часов.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Последняя такая атака была осуществлена 31 декабря. На следующий день российское Минобороны доложило об ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных аппаратов.

После ударов власти украинских регионов неоднократно сообщали о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением. 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны.

Президент России Владимир Путин говорил, что удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры являются ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.