Госдеп призвал Россию сравнять число дипломатов по принципу взаимности

В США находятся больше российских дипломатов, чем американских в России, поэтому Вашингтон надеется, что Москва реализует принцип взаимности и количество сотрудников дипведомств сравняется, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«Мы рассчитываем на то же количество [сотрудников диппредставительств] в Москве, что у России в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях», — сказал Прайс.

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