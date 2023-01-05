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Госдеп призвал Россию сравнять число дипломатов по принципу взаимности

Госдеп: США надеются на соблюдение Россией принципа взаимности по числу дипломатов

В США находятся больше российских дипломатов, чем американских в России, поэтому Вашингтон надеется, что Москва реализует принцип взаимности и количество сотрудников дипведомств сравняется, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«Мы рассчитываем на то же количество [сотрудников диппредставительств] в Москве, что у России в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях», — сказал Прайс.

Материал дополняется

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Госдепартамент США российские дипломаты высылка дипломатов
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