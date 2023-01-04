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В Госдепе заявили, что посол США в Москве начнет работу в ближайшие дни

Госдеп: новый посол США в России Линн Трейси приступит к работе в ближайшие дни

Новый американский посол в России Линн Трейси приедет в Москву в ближайшие дни, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

«Она недавно была утверждена на должность. Насколько я знаю, посол с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве. <...> В ближайшие дни у посла будет возможность разместиться и возглавить миссию»,— сказал он, подчеркнув, что каналы связи с Россией особенно важны «во время напряженности».

Бывший посол Джон Салливан в сентябре досрочно покинул пост из-за болезни жены, временно исполняющей его обязанности стала Элизабет Руд. Американский президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси, Москва дала согласие. В конце декабря конгресс США одобрил ее назначение.

Трейси стала первой женщиной — послом США в России за всю историю двусторонних отношений. Она карьерный дипломат с многолетним стажем и специалист по России со знанием языка.

С 2014 по 2017 год Трейси работала в американском посольстве в Москве заместителем посла. После возвращения в США она стала главным советником по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. С 2019 года возглавляла американское посольство в Армении.

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Теги
посол США в России Линн Трейси Госдепартамент США
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