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Политика ,  
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Посол в США рассказал, что еще 30 дипломатов покинут страну из-за виз

Посол Антонов: еще 30 сотрудников посольства покинут США из-за визового ограничения
Здание российского посольства в США
Здание российского посольства в США (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Еще 30 сотрудников российского посольства в США покинут страну 1 января 2023 года из-за визовых ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в Соединенных Штатах Америки. 1 января от нас уезжают еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа», — сказал Антонов. Он уточнил, что американские чиновники не спешат лично встречаться с сотрудниками диппредставительства и «предпочитают все вопросы решать по телефону».

При этом Антонов подчеркнул, что Россия выдала визы всем американцам, которые хотели работать в консульстве. «Ни одной вакансии в консульском отделе посольства США нет. Мы выдали визы всем. Мы готовы сделать это и сейчас», — сказал он. Антонов уточнил, что дипломатам угрожают — предлагают предать родину, к тому же «американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам».

9 декабря замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российский МИД доводит до властей США необходимость возобновления выдачи виз гражданам и консульству, говоря о встрече дипломатов с сотрудниками американского Госдепартамента в Турции. Он пояснил, что на переговорах обсуждается «техника того, как функционируют диппредставительства» России в США и наоборот.

Рябков напомнил, что посольство США в России прекратило «нормальное визовое обслуживание граждан».

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Теги
Анатолий Антонов посольство России в США американские визы
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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