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Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество в энергетике

Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым энергетику
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщается на сайте Кремля.

«Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», — говорится в сообщении.

Мирзиёев поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, отметили в Кремле.

Лидеры восьми стран СНГ (Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Армении) приезжали в Санкт-Петербург 26–27 декабря. Неформальный саммит в первый день визита продлился больше семи часов.

30 декабря Путин направил Мирзиёеву телеграмму — поздравление с Новым годом. В ней президент России напомнил, что в 2022 году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений с Узбекистаном, и выразил намерение развивать партнерство и союзничество с этой страной.

3 января Путин пообщался по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. С ним российский лидер тоже обсуждал взаимодействие «по нескольким направлениям, включая энергетику».

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