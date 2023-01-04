Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщается на сайте Кремля.
«Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», — говорится в сообщении.
Мирзиёев поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, отметили в Кремле.
Лидеры восьми стран СНГ (Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Армении) приезжали в Санкт-Петербург 26–27 декабря. Неформальный саммит в первый день визита продлился больше семи часов.
30 декабря Путин направил Мирзиёеву телеграмму — поздравление с Новым годом. В ней президент России напомнил, что в 2022 году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений с Узбекистаном, и выразил намерение развивать партнерство и союзничество с этой страной.
3 января Путин пообщался по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. С ним российский лидер тоже обсуждал взаимодействие «по нескольким направлениям, включая энергетику».