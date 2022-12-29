Киргизия урегулировала территориальный спор с Узбекистаном

Территориальный спор Киргизии и Узбекистана вокруг Андижанского водохранилища возник сразу же после распада СССР. По словам президента Киргизии, его решение позволит обоим народам жить в мире и согласии

Андижанское водохранилище (Фото: wikimedia.org)

Киргизия и Узбекистан урегулировали территориальный спор, заявил киргизский президент Садыр Жапаров. По его словам, страны подписали соглашение о совместном управлении Андижанским (Кемпир-Адабским) водохранилищем, сообщает сайт 24.kg.

«Почти 70 лет Кемпир-Абадом управлял соседний Узбекистан, теперь мы будем делать это совместно. В соглашении предусмотрена норма, что в случае необходимости в наши села вблизи водохранилища можно будет подавать воду, но в настоящее время такой необходимости нет. Если в какой-то момент в будущем возникнет потребность в воде, то мы решим вопрос водоснабжения», — сказал Жапаров.

Он отметил, что в предыдущем договоре такой нормы не было.

«Тем самым мы обеспечили, чтобы будущие поколения обоих народов жили в согласии и мире», — добавил президент Киргизии.

Жапаров уточнил, что теперь нужно решить пограничные вопросы с Таджикистаном.

«Даст бог, наши границы в скором времени станут определенными. Остался только вопрос уточнения границы с Таджикистаном, который мы завершим в ближайшее время», — пообещал он.

Строительство водохранилища было завершено в 1983 году. После распада СССР водохранилище оказалось предметом территориального спора между Киргизией и Узбекистаном.

На границе Таджикистана и Киргизии существуют несколько точек напряженности, в которых периодически вспыхивали конфликты.

В сентябре 2022 года киргизский министр обороны Бактыбек Бекболотов предложил выставить на спорных участках границы небольшой контингент ОДКБ, который будет следить за соблюдением прекращения огня и контролировать отвод тяжелой техники от госграницы. После этого можно будет «решать политическую задачу демаркации границ», уточнил тогда глава Минобороны.

«У киргиза своя правда, у таджика — своя. Пока между нами не встанет третейский судья, мира не будет», — уверен Бекболотов.

Заявление было сделано после очередного обострения на границе, в результате которого потери Киргизии составили 59 человек убитыми, 140 — ранеными, а со стороны Таджикистана погиб 41 человек. Предметом споров на границе также являются источники воды.