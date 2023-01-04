Конгрессмены США впервые за сто лет не выбрали спикера с первого раза

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Германия отказалась вести переговоры с Польшей по военным репарациям Политика, 03:20
Премьер Украины оценил ущерб стране в $700 млрд Политика, 02:58
Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченцев Общество, 02:49
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
Конгрессмены США впервые за сто лет не выбрали спикера с первого раза Политика, 02:27
Погода в Европе в новогоднюю ночь побила температурные рекорды Общество, 01:50
Рогов сообщил о шести взрывах в Запорожье Политика, 01:41
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 01:27
Минобороны сообщило об уничтожении ударившей по Макеевке установки HIMARS Политика, 01:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 01:23
Минобороны сообщило об увеличении числа погибших военных в Макеевке до 89 Политика, 01:01
В Госдепе заявили, что посол США в Москве начнет работу в ближайшие дни Политика, 00:53
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Губернатор рассказал о ситуации в Ростове после сообщений о звуках ПВО Политика, 00:22
Политика ,  
0 

Конгрессмены США впервые за сто лет не выбрали спикера с первого раза

Палата представителей Конгресса США впервые с 1923-го не выбрала спикера с первого раза

Члены Палаты представителей Конгресса США не смогли выбрать спикера за три тура голосования, заседание перенесли на следующий день. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-SPAN.

CNN отмечает, что в последний раз спикера Палаты не смогли выбрать в первом туре голосований в 1923 году.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура голосования набрал 202 голоса, несмотря на контроль его партии над нижней палатой. За его основного соперника — кандидата от демократов Хакима Джеффриса — проголосовали 212 законодателей, еще 20 голосов получил однопартиец Маккарти Джим Джордан. Для победы необходимо набрать 218 голосов.

В ноябре в США прошли промежуточные выборы, по результатам которых республиканцы стали контролировать палату представителей, заняв в ней 218 мест. После этого потребовалось выбрать нового спикера вместо Нэнси Пелоси, поскольку та представляет демократов. 

Теги
палата представителей США Выборы спикер Республиканская партия Демократическая партия
Материалы по теме
«Карт-бланш» на помощь Украине вызвал споры среди республиканцев
Политика
Пакет обещанной Киеву помощи «завис» из-за сенатора-республиканца
Политика
Республиканцы объявили о расследовании против Байдена и его семьи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter