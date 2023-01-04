Палата представителей Конгресса США впервые с 1923-го не выбрала спикера с первого раза

Конгрессмены США впервые за сто лет не выбрали спикера с первого раза

Члены Палаты представителей Конгресса США не смогли выбрать спикера за три тура голосования, заседание перенесли на следующий день. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-SPAN.

CNN отмечает, что в последний раз спикера Палаты не смогли выбрать в первом туре голосований в 1923 году.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура голосования набрал 202 голоса, несмотря на контроль его партии над нижней палатой. За его основного соперника — кандидата от демократов Хакима Джеффриса — проголосовали 212 законодателей, еще 20 голосов получил однопартиец Маккарти Джим Джордан. Для победы необходимо набрать 218 голосов.

В ноябре в США прошли промежуточные выборы, по результатам которых республиканцы стали контролировать палату представителей, заняв в ней 218 мест. После этого потребовалось выбрать нового спикера вместо Нэнси Пелоси, поскольку та представляет демократов.