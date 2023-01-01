Вильфанд предупредил о 15-градусных морозах в Москве в канун Рождества

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве скоро начнется понижение температуры, к 6 января ожидается до минус 15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Такой температурный фон — на пять градусов ниже нормы. Не исключено, что похолодание будет еще интенсивнее», — отметил он.

Синоптик объяснил, что морозы придут из-за вторжения холодных воздушных масс и высокого атмосферного давления.

По прогнозу Гидрометцентра, 2-3 января в столице еще будет плюсовая температура, с 4 января начнется похолодание. 6 января синоптики прогнозируют от минус 14 до минус 19, а на Рождество — от минус 21 до минус 26 градусов.

Таким образом, за неделю москвичей может ждать понижение температуры более чем на 20 градусов. По данным Гидрометцентра на 17:00 1 января, в городе было почти четыре градуса тепла, а ночью, по прогнозу, температура может повыситься до плюс пяти. Если это произойдет, то в столице будет побит температурный рекорд 1973 года, когда в Москве было 4,2 градуса выше нуля.