В Москве побит температурный рекорд 2007 года

В Москве 2 января температура составила плюс 6,2 градуса — это максимум с 2007 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики зафиксировали в Москве температурный рекорд — в ночь на 2 января температура поднялась до плюс 6,2 градуса. Это максимум с 2007 года, когда максимальная температура в этот день составила плюс 3,6 градуса, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Накануне, 1 января, в 23:00 на метеостанции ВДНХ температура поднялась до плюс 5,9 градуса, отметили в «Фобосе». Показатель побил рекорд этой даты в 1973 году, когда температура составила плюс 4,2 градуса.

По прогнозу синоптиков, оттепель сохранится в Москве и Московской области до 3 января включительно. В этот день в столице ожидается от плюс двух до плюс четырех градусов.

4 января ожидается резкое понижение температуры. В ночь на Рождество температура в столичном регионе понизится до минус 20–25 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что морозы придут из-за вторжения холодных воздушных масс и высокого атмосферного давления.

В «Фобосе» отмечали, что «аномально холодно» будет и 8 января. На следующий день температура начнет повышаться.