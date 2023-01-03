Песков подтвердил переговоры Эрдогана с Путиным 4 января

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина запланированы на 4 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Разговор запланирован», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах главы государства 4 января телефонный разговор с турецким президентом.

Ранее о том, что Эрдоган 4 января намерен провести телефонные переговоры с Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Подробности разговоров не уточнялись.

После начала российской военной операции на Украине Эрдоган общался с Путиным и Зеленским по 15 раз. Из мировых лидеров с президентом России чаще разговаривал только его белорусский коллега Александр Лукашенко, а с Зеленским — французский президент Эмманюэль Макрон.

Президент России последний раз созванивался с Эрдоганом 11 декабря. Тогда обсуждались «вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях», лидеры отметили рост товарооборота. Главы государств обменялись мнениями насчет создания в Турции регионального газового хаба. Путин «изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины», президенты поговорили о стамбульских договоренностях по поводу вывоза украинского зерна из черноморских портов.

После этого Эрдоган созвонился с Зеленским. Они обсудили, в частности, работу зерновых коридоров.