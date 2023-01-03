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Эрдоган запланировал созвониться с Путиным и Зеленским

Представитель президента Турции: Эрдоган намерен 4 января поговорить с Путиным и Зеленским
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 4 января поговорить по телефону с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в эфире NTV сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «Интерфаксу», что Путин планирует переговоры с Эрдоганом в среду.

После начала российской военной операции на Украине Эрдоган общался с Путиным и Зеленским по 15 раз. Из мировых лидеров с президентом России чаще разговаривал только его белорусский коллега Александр Лукашенко, а с Зеленским — французский президент Эмманюэль Макрон.

Президент России последний раз созванивался с Эрдоганом 11 декабря. Лидеры обсудили «вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях» и отметили рост товарооборота. Главы государств обменялись мнениями насчет создания в Турции регионального газового хаба. Путин «изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины», президенты поговорили о стамбульских договоренностях по поводу вывоза украинского зерна из черноморских портов.

После этого Эрдоган созвонился с Зеленским. Они обсудили, в частности, работу зерновых коридоров.

13 декабря с Эрдоганом в Анкаре встретился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он передал турецкому президенту «слова приветствия» от Путина.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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