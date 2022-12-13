Володин встретился с Эрдоганом в Анкаре

Вячеслав Володин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Турцию с официальным визитом и провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия», — сообщил Володин по итогам переговоров.

Спикер Госдумы передал Эрдогану «слова приветствия» от президента России Владимира Путина. Он высказал мнение, что российско-турецкие отношения «динамично развиваются» и отметил важность межпарламентских связей.

Володин приехал в Турцию 13 декабря. В сообщении сказано, что он также встречался с председателем парламента республики Мустафой Шентопом и обсудил с ним межпарламентское сотрудничество. Шентоп присутствовал на встрече Володина с Эрдоганом, уточнила пресс-служба турецкого президента. Других подробностей встречи представители главы государства не привели.

Парламентарии России и Турции разделяют позицию о необходимости выстраивать отношения «на основе уважения, доверия, отсутствия двойных стандартов и принципе невмешательства в дела суверенных государств», сказал Володин после встречи с Шентопом.