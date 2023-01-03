Кремль ответил на просьбу Зюганова о «безотлагательной встрече» с Путиным

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Кремль своевременно сообщит о встрече президента Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций, заверил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До того лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил агентству, что такую встречу надо провести безотлагательно, необходимо «обсудить все проблемы». «Очевидно, что она (встреча. — РБК) готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций», — сказал он.

По мнению Зюганова, нужно подвести итоги года и выстроить работу так, «чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации» Украины. Политик назвал прошедший год одним из самых сложных и ответственных. «Этот год носит принципиальный характер, — подчеркнул глава КПРФ. — Есть смысл обменяться опытом».

Последний раз Путин встречался с руководством Думы и главами парламентских партий в июле. Они подвели итоги весенней сессии нижней палаты. Президент назвал результаты работы «весьма достойными», а сессию — «насыщенной, напряженной и очень ответственной». «Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидированно и сплоченно, как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план», — заявил Путин.

Зюганов на этой встрече призвал к «более жесткой мобилизации ресурсов» для намеченной президентом программы и выразил надежду, что в следующем выступлении Путин «поставит уже социалистические задачи», так как «капитализм всегда порождает нацизм, фашизм и бандеровщину». Главным вопросом Зюганов назвал сплочение общества. «Мы будем поддерживать ваше Послание, вашу линию на укрепление безопасности страны, на единство в действии в борьбе против нацизма, бандеровщины и американского глобализма. Это вопрос принципа и нашего исторического выживания», — подчеркнул он.

В прошлом году Путин не выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Глава государства пообещал провести мероприятие в начале 2023 года.