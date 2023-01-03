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Один из девяти энергоблоков АЭС на Украине отключат на плановый ремонт

«Энергоатом»: один из девяти энергоблоков АЭС на Украине выводят на плановый ремонт

Один из энергоблоков АЭС на Украине 3 января выводится в плановый ремонт, сообщается в телеграм-канале «Энергоатома». Такой ремонт проводят раз в четыре года, он нужен для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

«Во время капремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива», — перечислили в компании. При этом в компании не уточнили, на какой АЭС будет отключен энергоблок.

Там указали, что во время ремонта на подконтрольной Киеву территории будет работать восемь энергоблоков АЭС из девяти. Четыре действующих энергоблока есть на Ровенской АЭС, два — на Хмельницкой, три — на Южно-Украинской. 13 декабря «Энергоатом» сообщал, что на подконтрольной Украине территории на полной мощности работают все девять энергоблоков. Во время обстрела 23 ноября энергоблоки трех АЭС автоматически отключали.

С 10 октября украинские энергетические объекты многократно подвергались обстрелам с российской стороны. К 29 ноября в стране не осталось неповрежденных крупных ТЭС и ГЭС. В разных регионах действуют графики отключений электроэнергии, иногда вводятся аварийные отключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что удары на Украине наносятся по объектам, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Теги
«Энергоатом» Украина АЭС
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