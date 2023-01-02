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Президент Бразилии объявил о восстановлении дружбы и диалога с Аргентиной

Новый президент Бразилии Лула да Силва объявил о восстановлении дружбы с Аргентиной

Бразилия намерена восстановить диалог и дружеские отношения с Аргентиной, заявил новый президент страны Луис Инасиу Лула да Силва на своей странице в Twitter.

«Я принял своего друга [президента Аргентины] Альберто Фернандеса, который поздравил меня со вступлением в должность, и я смог поздравить его с победой Аргентины на чемпионате мира по футболу, — написал президент Бразилии. — Мы восстановили диалог и дружбу с нашим крупнейшим соседом и одним из главных партнеров Бразилии в мире», — заключил он.

Фернандес приехал в Бразилию для участия в церемонии инаугурации Лулы да Силвы, которая состоялась 1 января. После встречи с бразильским коллегой он написал в Twitter, что да Силва находится на месте, «которое заслуживает».

«Мы говорили о важности и необходимости углублять неразрывную и историческую связь между двумя странами, которую в последние годы было трудно претворить в жизнь», — написал президент Аргентины. Да Силва посетит страну с официальным визитом 23 января, добавил он.

Телеканал Globo пишет, что между Фернандесом и предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару были напряженные отношения из-за политических разногласий. Правительство Аргентины было левым, бразильское, напротив, придерживалось взглядов правого толка, уточняют Itatiaia и Globo. При этом телеканал называет Фернандеса «личным другом» да Силвы.

Да Силва выиграл президентские выборы, которые прошли в конце октября с результатом в 51% голосов. Он незначительно обошел ближайшего конкурента и своего предшественника на посту главы государства Жаира Болсонару, которого поддержали 49% избирателей. Да Силва уже был президентом Бразилии с 2003 по 2010 год. В 2016-м его приговорили к 12 годам заключения по делу о коррупции и отмывании денег, но в 2021 году Верховный суд страны аннулировал приговоры

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Болсонару признал итоги выборов, однако некоторые его сторонники отказались это делать. По данным телеканала Globo, он покинул Бразилию. Reuters со ссылкой на данные сервиса отслеживания рейсов FlightAware писало, что он улетел во Флориду.

Да Силва критиковал предшественника за политику, которую тот проводил на посту главы государства. Большую часть речи на церемонии инаугурации он посвятил «катастрофам», к которым привело правление Болсонару, в том числе в сферах прав человека, здравоохранения и образования. Президент подчеркнул, что при нем страна будет развивать отношения с государствами МЕРКОСУР (глобальный рынок стран Южной Америки помимо Бразилии включает Аргентину, Парагвай и Уругвай) и вести «активный диалог» с США, Китаем и Евросоюзом.

Теги
Бразилия Аргентина Луис Инасиу Лула да Силва Альберто Фернандес двусторонние отношения инаугурация
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