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Матвиенко приехала в Бразилию на инаугурацию нового президента

Председатель Совфеда Матвиенко приехала в Бразилию на инаугурацию нового президента

Российская делегация в составе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, ее заместителя Константина Косачева и главы аппарата Совфеда Геннадия Голова прибыла в Бразилию, сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Матвиенко примет участие инаугурации избранного президента Бразилии Лулы да Силвы. Церемония пройдет 1 января.

Де Силва победил на выборах, прошедших в конце октября. Это был второй тур, де Силва опередил соперника — Жаира Болсонару — с минимальным отрывом (51% против 49%). Болсонару до этого был действующим президентом страны, а де Силва возглавлял Бразилию с 2003-го по 2010-й. В 2016-м его приговорили к 12 годам заключения по делу о коррупции и отмывании денег, но в 2021 году Верховный суд страны отменил приговоры в отношении него.

Болсонару признал итоги выборов, однако некоторые его сторонники отказались это делать. По данным телеканала Globo, экс-президент покинул Бразилию. Как пишет Reuters со ссылкой на данные сервиса отслеживания рейсов FlightAware, за два дня до инаугурации да Силвы Болсонару прилетел во Флориду.

После избрания да Силву поздравил российский коллега Владимир Путин, а 20 декабря они провели телефонные переговоры.

Теги
Валентина Матвиенко Лула да Силва Бразилия
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