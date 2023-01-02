В правительстве Германии заявили о сохранении контактов с Россией на разных уровнях

В правительстве Германии заявили о сохранении контактов с Россией

Бундестаг, Берлин (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Германия поддерживает дипломатическую связь с Россией, заявила представитель германского правительства Кристиане Хофман на брифинге, передает ТАСС.

«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», — сказала она.

Хофман напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц общался с президентом России Владимиром Путиным напрямую. По ее словам, контакты происходят «и на других уровнях».

В начале декабря 2022 года Шольц говорил с Путиным по телефону. Канцлер призвал российского президента найти дипломатическое решение конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск». Путин в свою очередь объяснил Шольцу удары по «определенным целям на территории Украины» ответной реакцией на провокации Киева в отношении российской инфраструктуры, упомянув взрыв на Крымском мосту.

Позже Шольц призвал западные страны не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, несмотря на разногласия с ней. Одним из трех принципов Германии в политике по Украине он назвал «предотвращение прямой конфронтации между НАТО и Россией».