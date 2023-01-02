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В Белгородской области под обстрел попало село Муром

Губернатор Гладков сообщил о попавшем под обстрел селе Муром Белгородской области
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попало приграничное село Муром. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения получили два частных дома и один автомобиль, пострадавших нет.

«Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша», — написал он, добавив, что на месте работают оперативные службы.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины после начала российской спецоперации. 1 января на окраине города Шебекино в результате обстрела повреждения получили двери, фасады и окна в двух частных домах, пострадавших не было.

В тот же день над Белгородом и Белгородским районом работала система ПВО, были сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях.

29 декабря Гладков сообщал о попадании десяти снарядов в район пограничного перехода в Шебекино. В хуторе Стадников взрывной волной повреждены окна в двух частных домовладениях, в селе Муром был поврежден фасад одного частного домовладения.

В Белгородской области с весны действует желтый уровень террористической опасности, который регулярно продлевают. В середине октября президент России Владимир Путин ввел в регионе средний уровень реагирования, предусматривающий усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, досмотр и ограничение движения транспорта.

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В Белгородской области под обстрел попало село Муром
В Белгородской области под обстрел попало село Муром

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
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