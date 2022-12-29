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Белгородский губернатор сообщил о «прилетах» по таможенному пункту

Белгородский губернатор Гладков: по таможенному пункту в Шебекино выпустили 10 снарядов
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекинском округе Белгородской области были обстреляны несколько населенных пунктов и таможенный пункт. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть прилеты в хутор Стадников. <...> В результате прилета в селе Муром поврежден фасад одного частного домовладения. Также зафиксированы прилеты по таможенному пункту пропуска в Шебекино», — заявил Гладков, уточнив, что в пограничный переход прилетело десять снарядов.

29 декабря утром Гладков сообщал о работе ПВО над Белгородом. «Известно, что один из фрагментов [ракеты] упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский», — заявил губернатор. Загорелась сухая трава.

20 декабря Гладков рассказал об обстреле Шебекинского городского округа, в результате был один пострадавший. Треть жителей города осталась без света, кроме того, несколько снарядов попало в складские помещения на территории промзоны.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктов и работе ПВО. С весны в регионе действует желтый уровень террористической опасности, его регулярно продлевают — последний раз до 5 января. Также с середины октября в соответствии с указом президента Владимира Путина действует уровень среднего реагирования, предусматривающий усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, досмотр транспорта и ограничение его движения.

Белгородский губернатор сообщил о «прилетах» по таможенному пункту
Белгородский губернатор сообщил о «прилетах» по таможенному пункту

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Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино обстрел
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