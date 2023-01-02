Захарова заявила о «ролевых играх» после слов Арестовича о монархии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, выразившего мнение, что стране нужна монархия.
«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — написала она (На Банковой улице в Киеве находится здание администрации президента Украины).
Арестович в беседе с украинским музыкантом Олегом Скрипкой сравнил события на Украине с событиями произведения «Властелин колец», и заявил, что в таком случае «должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». По мнению советника, установление монархии станет «единственным способом перебить все московское».
Он также предложил поискать «преимущества возвращения короля». Арестович отметил, что монархия установлена, например, в Британии — «не худшей стране мира».