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Арестович предложил установить на Украине монархию

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович предложил установить на Украине монархию

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович, сопоставляя идущие в стране боевые действия с сюжетом книги «Властелин Колец» Джона Рональда Руэла Толкина, предложил объявить в стране монархию. Об этом он сказал в беседе с украинским музыкантом Олегом Скрипкой, солистом группы «Вопли Вiдоплясова». Фрагмент опубликован в телеграм-канале Арестовича.

Арестович напомнил, что последняя часть трилогии называется «Возвращение короля»: «Если мы в сценарии «Властелина колец», а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». По мнению советника, установление монархии станет «единственным способом перебить все московское» и объявить о начале «собирания земель Рюриковичей».

«Просто поживите с этой мыслью даже за пределами передачи и поищите преимущества возвращения короля», — добавил он (цитата по Dialog.ua).

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ прекратить боевые действия на Украине дипломатическим путем — отвести российские войска к границам 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым). Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР и ЛНР, так же как и Запорожская и Херсонская области — по итогам голосования, состоявшегося в сентябре 2022-го. Украина и страны Запада считают референдумы незаконными; Россия заявляет, что вопрос принадлежности этих территорий для нее решен.

В Кремле настаивают, что никакой план урегулирования конфликта на Украине не может считаться мирным, если в нем не учтено, что в Россию вошли республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области.

Теги
Алексей Арестович Украина Военная операция на Украине монархия
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