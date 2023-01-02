В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу, Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

В центральной и восточной частях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты.

В частности, сигналы звучат в Киеве и Киевской области, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, и Днепропетровской областях.

Тревогу объявили и в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

В областном центре Запорожской области — городе Запорожье, который также контролирует Киев — слышны взрывы, сообщил в своем Telegram член администрации региона Владимир Рогов. «Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы», — написал он.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Последняя такая атака была осуществлена 31 декабря, о чем на следующий день сообщило российское Минобороны.

Президент Владимир Путин назвал удары по украинским объектам энергетики ответом на теракты, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украинские власти отрицают причастность к произошедшему.

По данным украинской Госпогранслужбы, в 2022 году в стране раздалось около 14 870 воздушных тревог, чаще всего ее объявляли на востоке. В Киева с начала российской военной операции 24 февраля 2022 года звучало 638 тревог.

