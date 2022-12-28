В центральных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской области и других регионах Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Воздушная тревога объявлена в центральной и восточной частях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Это следует из данных карты воздушных тревог. Сирены звучат с 10:09 (11:09 мск).

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетном ударе по Харькову. Экстренные службы выехали на место происшествия.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Последний раз массированный удар наносился 16 декабря, о чем на следующий день сообщило российское Минобороны.

Президент Владимир Путин назвал удары по украинским объектам энергетики ответом на теракты, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украинские власти отрицают причастность к этому теракту.