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Песков рассказал о смысле девяти колец лидеров стран СНГ

Дмитрий Песков назвал подаренные лидерам СНГ перстни новогодними сувенирами
Песков заявил, что кольца, подаренные лидерам СНГ на саммите, просто новогодний сувенир. Президент Владимир Путин перстень носить не будет, считает пресс-секретарь. Встреча прошла в Петербурге 26 декабря
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не акцентировать внимание на перстнях, подаренных лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Петербурге 26 декабря, передает ТАСС.

«Не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал Песков. На уточняющий вопрос, будет ли президент Владимир Путин носить кольцо, Песков ответил отрицательно.

Участникам саммита стран СНГ подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, сообщал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Канал публиковал фотографию, на которой видно, что это кольцо надето на безымянном пальце белорусского президента. В центре кольца размещена эмблема СНГ, а внутри объемными буквами прописано поздравление «С Новым годом 2023». Кольцо изготовлено из материалов, похожих на белое и желтое золото.

Перстни, помимо Лукашенко и Путина, получили все девять лидеров: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Саммит прошел 26 декабря в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Петербурге. Политики общались около семи часов. Путин заявил на открытии встречи, что факт проведения саммита говорит о стремлении продолжать выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ сообща и в духе подлинного стратегического партнерства.

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