«Пул Первого»: Путину и главам других стран СНГ подарили кольца к Новому году

Путину и другим лидерам на саммите СНГ подарили кольца с поздравлениями

Александр Лукашенко (Фото: pul_1 / Telegram)

Представителям стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, передает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Подарок, помимо Лукашенко, получили девять лидеров: президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В центре кольца размещена эмблема СНГ, а внутри объемными буквами прописано поздравление — «С Новым годом 2023». На нем указано название государства, где проходил саммит, — Россия. Кольцо изготовлено из материалов, похожих на белое и желтое золото.

Саммит в Петербурге прошел 26 декабря в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Политики общались около семи часов.

Президент России Владимир Путин заявил на открытии встречи, что она говорит о стремлении продолжать «сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран».