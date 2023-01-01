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Экономист назвал примерный размер пенсии Деда Мороза

С учетом стажа, места проживания и продолжения профессиональной деятельности пенсия Деда Мороза может составлять чуть более 10 тыс. рублей, сказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Рабочий стаж Деда Мороза можно считать с конца 1930-х годов, когда в СССР Новый год стал официальным праздником, а проживает он, предположительно, где-то в Вологодской области (под Великим Устюгом находится одна из его резиденций). Из этого и можно сделать вывод, какую примерно пенсию получает Дед Мороз, считает экономист.

С учетом, что Дед Мороз продолжает выполнять свои обязанности, с точки зрения пенсионного законодательства он продолжает быть работающим пенсионером, а значит индексация пенсии или доплата до прожиточного минимума (в 2023 году установлен в размере 14 375 руб) ему не положены, добавил Гиринский. 

Средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки в России в конце 2022 года выросла на 20% по сравнению с декабрем 2021 года и составила 2102 руб., писал РБК со ссылкой на результаты исследования Tinkoff Data. Из этих данных также следует, что за пять лет стоимость такой услуги выросла вдвое — с 1043 руб. в конце 2018 года — до более 2 тыс. в 2022 году.

Теги
Дед Мороз Пенсия Новый год
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