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Минобороны сообщило о возвращении из плена на Украине 82 военных

Минобороны сообщило о возвращении из плена на Украине 82 российских военных
В результате переговоров из плена вернулись 82 российских военных, сообщает Минобороны. В ЛНР заявили об освобождении из плена 41 военного из республики

Из плена на Украине вернулись 82 российских военных, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в публикации.

Их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что из плена освобожден 41 военный из республики, они вернутся туда, передает ТАСС.

В декабре в Россию в рамках обмена пленными вернулись 110 российских военных. 1 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о возвращении 50 человек. По его словам, в составе группы пленных были 12 бойцов из Донецкой народной республики, восемь — из Луганской народной республики. На Украину были отправлены 50 украинских военных.

Спустя пять дней депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил о новом обмене военнопленными с Украиной. Тогда в Россию вернулись 60 человек.

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14 декабря о том, что Украина в результате обмена пленными вернула 64 военнослужащих, сообщал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Также Киев получил тела четырех погибших, добавил он тогда.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
плен обмен военнопленных Минобороны
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