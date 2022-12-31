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В ряде регионов на востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в ряде восточных регионов Украины. В частности, об этом написал в телеграм-канале глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Согласно ресурсу оповещения о воздушной тревоге, также сирены прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Тревогу объявили и в украинской столице, Киевской, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.

Материал дополняется.

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