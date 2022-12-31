Си Цзиньпин в поздравлении Путину выразил готовность тесно сотрудничать

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / Reuters)

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с наступающим Новым годом. В послании, которое цитирует Центральное телевидение Китая, председатель КНР заявил, что готов к тесному сотрудничеству с Путиным.

«Я готов поддерживать тесное сотрудничество с президентом Путиным и вести обе страны к углублению всеобъемлющей стратегической координации и практического сотрудничества в различных областях», — написал Си Цзиньпин.

Он также отметил, что в наступающем году отношения Китая и России ждут новые возможности для развития.

Российский президент направил поздравительную телеграмму китайскому лидеру 30 декабря. В послании Путин констатировал, что в 2022 году «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем» продолжали укрепляться и продемонстрировали «высокую динамику и устойчивость к внешним вызовам».

Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями получится вывести сотрудничество между странами на еще более высокий уровень.

В тот же день лидеры России и Китая провели встречу в режиме видеоконференции. На ней Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву.