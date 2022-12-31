Сенатор Косачев ответил Олланду на слова о минских соглашениях и Украине

Заявления экс-президента Франции Франсуа Олланда, а также бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях показали, что Запад предал жителей юго-востока Украины, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.

Меркель в начале декабря в интервью газете Zeit сказала, что минские соглашения «были попыткой дать время Украине», которая спустя годы стала сильнее. По мнению экс-канцлера, в 2014-2015-м «[президент Владимир] Путин мог легко захватить» страну, а тогда она бы не получила такой же, как сейчас, поддержки Запада.

Олланд в интервью The Kyiv Independent согласился с заявлением Меркель. По его словам, благодаря минским договоренностям удалось «на время» остановить «наступление россиян», и в этот период Украина «укрепила свою военную позицию».

Меркель была канцлером ФРГ в 2005-2021 годах, Олланд руководил Францией в 2012-2017-м. Их страны участвовали в согласовании вторых минских соглашений, подписанных в 2015 году.

«Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-восток тогда еще Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине. Которую изначально не остановил Запад, превративший минские соглашения в филькину грамоту», — считает сенатор.

По мнению Косачева, в отношении Донбасса Запад рассматривает «целостность Украины» как «контроль над территориями, а не общественное согласие», то есть не берет в расчет мнение людей. Сенатор также заявил, что среди всех сторон соглашений их выполняла только Москва. Он добавил, что Россия проводит спецоперацию для того, чтобы остановить «гражданскую войну» на Украине.

Путин, комментируя слова Меркель, назвал ее признание, неожиданным. Он также отметил, что слова экс-канцлера разочаровали его. Глава государства пояснил, что Москва надеялась на искренность других участников урегулирования — Парижа и Берлина, понимая, Киев не будет выполнять договоренности. Однако Запад использовал это время, чтобы накачать Украину оружием.

