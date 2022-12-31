США сделали предупреждение Китаю после беседы Си Цзиньпина с Путиным

США следят за сотрудничеством КНР и России и предупреждают Пекин о последствиях в случае помощи Москве в обходе санкций, заявил представитель Госдепартамента, комментируя прошедший 30 декабря разговор между российским президентом Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

«Мы внимательно следим за деятельностью Пекина. Те, кто на стороне Москвы в этом [конфликте], неизбежно окажутся на неправильной стороне истории», — заявил представитель ведомства (цитата по CNN).

В Госдепе отметили, что видят сохранение тесных связей между Москвой и Пекином, хотя Китай утверждает, что придерживается нейтралитета. В этой связи США напомнили КНР о последствиях «предоставления Россией военной помощи для [боевых действий] против Украины или систематической помощи в уклонении от санкций».

30 декабря китайский и российский лидер поговорили по видеосвязи. Путин во время беседы отметил, что Москва и Пекин одинаково смотрят «на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта» и отстаивают интересы свои и тех, кто «выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу».

Председатель КНР указал, что Пекину и Москве следует развивать стратегическую координацию, чтобы принести больше пользы двум народам и привнести больше стабильности в мир. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией и всеми прогрессивными странами в мире, которые выступают против гегемонии и силовой политики, чтобы совместно противостоять однополярности, протекционизму и запугиванию, твердо защищать суверенитет, безопасность и свои интересы.