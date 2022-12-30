В Кремле назвали конструктивным разговор Путина и Си Цзиньпина

Песков: между Путиным и Си Цзиньпином состоялся конструктивный и партнерский диалог

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели конструктивную беседу, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Состоялся очень конструктивный, объемный по содержанию партнерский разговор», — сказал Песков.

Когда председатель КНР приедет в Россию по приглашению Путина, неизвестно. «Пока эти детали не определены, они будут определяться по дипломатическим каналам», — пояснил представитель Кремля.

Путин и Си Цзиньпин в пятницу поговорили по видеосвязи. Президент России на встрече заявил, что Москва и Пекин «одинаково смотрят на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта» и «в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада» отстаивают интересы «всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство».

Председатель КНР в свою очередь выразил готовность «перед лицом непростой, далеко не однозначной международной обстановки» наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и вместе работать на благо народов двух стран «и в интересах стабильности во всем мире».

Путин пригласил Си Цзиньпина весной 2023 года приехать в Москву.