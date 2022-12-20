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Треть города в Белгородской области осталась без света после обстрела

Глава Белгородской области: треть города Шебекино осталась без света после обстрела
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Украинские военные обстреливают Шебекинский городской округ, есть один пострадавший, треть жителей города осталась без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города», — написал Гладков.

Кроме того, несколько снарядов попало в складские помещения на территории промзоны.

Накануне, 19 декабря, Шебекинский городской округ (его центром является Шебекино) также попал под обстрел со стороны Украины, без света остались около 14 тыс. жителей, рассказывал Гладков. Аварийные бригады стали переподключаться на резервные источники питания.

Позже в тот же день был обстрелян хутор Панков в Шебекинском городском округе. Глава Белгородской области сообщал о повреждении в двух частных домовладениях. Пострадавших нет, добавил он.

Минобороны России в сводке за 19 декабря сообщало, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине Шебекино
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