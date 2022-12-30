Deloitte снизила температуру в британских офисах для экономии энергии

Deloitte на два градуса снизила температуру в своих британских офисах для экономии энергии

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Консалтинговая компания Deloitte снизила на два градуса температуру в своих британских офисах для экономии энергии — с 22 до 19, со ссылкой на руководство компании сообщает Financial Times.

Фирма объявила своим 23 тыс. сотрудникам в Великобритании об этой мере после аналогичных шагов, предпринятых организациями государственного и частного секторов по всей Европе. Собеседник Financial Times уточнил, что это должно сэкономить до £75 тыс. (более $90,3 тыс.) в декабре.

Исполнительный директор Deloitte UK Ричард Хьюстон заявил, что освободившиеся средства будут переданы в британскую благотворительную организацию Scope. Своей целью она ставит поддержку инвалидов в Англии и Уэльсе, а также проведение «кампании по созданию более справедливого общества».

Энергетический кризис в Европе начал развиваться весной, после начала российской военной операции на Украине, расширения западных санкций и резкого сокращения поставок в Европу газа из России. По данным Международного валютного фонда, к октябрю они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом.

Ранее британский энергетический регулятор Ofgem заявил, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября вырастет на 80%, а средний предельный счет домохозяйства за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс). Британские политики неоднократно предупреждали о рисках, которыми грозит эта зима. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что перед миллионами жителей Великобритании встал выбор — отопление или питание, причем, «как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни то, ни другое».