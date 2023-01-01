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Сдать отпечатки пальцев в России разрешили независимо от места жительства

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Приказ МВД России, согласно которому добровольная государственная дактилоскопическая регистрация (сбор отпечатков пальцев) будет проводиться по экстерриториальному принципу, вступил в силу. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации в конце декабря.

Теперь пройти процедуру можно будет вне зависимости от места жительства. Ранее получить услугу можно было только по месту жительства или пребывания.

Пройти государственную дактилоскопическую регистрацию в России могут граждане России, достигшие возраста шести лет, иностранные граждане и лица без гражданства, следует из ст. 5 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25 июля 1998 года.

Согласно данным, размещенным на сайте МВД, дактилоскопическая информация используется для розыска пропавших без вести граждан, установления личности человека по неопознанным телам, установления личности граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, подтверждения личности граждан.

С идеей создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранных граждан за 2021–2023 годы МВД выступило в 2020 году. Разработка ведется с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

В декабре 2021 года в России вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Исключение сделали для граждан Белоруссии, детей младше шести лет, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов и других категорий граждан.

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В начале ноября 2022 года МВД России отменило обязательную дактилоскопию для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории России.

В середине декабря 2022 года главы комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов внесли в Думу законопроект, вводящий обязательную дактилоскопическую регистрацию для заключивших контракт добровольцев. Законопроектом предлагается внести дополнительный пункт «ц» в ч. 1 ст. 9 закона о государственной дактилоскопической регистрации. Эта статья определяет категории граждан, которые подлежат ей в обязательном порядке.

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Теги
Дарья Григорьева
отпечатки пальцев полиция дактиллоскопия
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