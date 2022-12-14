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В Госдуме предложили ввести обязательную дактилоскопию для добровольцев

Депутаты предложили ввести для добровольцев обязательную дактилоскопию
Документ предполагает, что обязательное прохождение дактилоскопии введут для «заключивших контракты для содействия армии», в том числе при использовании за пределами России. Пока такой процедуре подлежат только военнослужащие
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, вводящий обязательную дактилоскопическую регистрацию для заключивших контракт добровольцев. Документ появился в базе нижней палаты.

«Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации», — отмечается в документе.

Законопроектом предлагается внести дополнительный пункт «ц» в ч. 1 ст. 9. закона о государственной дактилоскопической регистрации. Эта статья определяет категории граждан, которые подлежат ей в обязательном порядке. В нем, в частности, упоминаются военнослужащие, призывники, сотрудники органов внутренних дел, налоговой службы, МЧС, органов уголовно-исполнительной системы и др. В 2020 году туда добавили желающих получить российское гражданство и трудовых мигрантов. Теперь в законе предлагается упомянуть «граждан, заключивших контракт о добровольном содействии» Вооруженным силам России.

Как отмечается в законопроекте, на эту категорию распространяется статус военнослужащих, однако она не упоминается в указанном законе. Документ внесли главы комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон, которым приравнял добровольцев к военнослужащим. Они сами и их семьи получают все социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие их не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях. Призванные по мобилизации россияне получают статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В ноябре Картаполов и Пискарев предложили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которым уточняется, в каких операциях за границей могут участвовать заключившие контракт о прохождении военной службы на срок до года. Сейчас он заключается, если речь идет «о периоде чрезвычайных обстоятельств, а также об участии в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ, а также об участии в походах кораблей». Депутаты сочли, что специальная военная операция к перечню таких мероприятий не относится, и предложили внести в перечень «контртеррористические и иные операции за пределами территории России».

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