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Военная операция на Украине ,  
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Молдавия прекратила сотрудничество с Москвой из-за конфликта на Украине

Санду: Молдавия прекратила сотрудничество с Россией в связи с конфликтом на Украине

Власти Молдавии прекратили отношения с Россией после начала конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканал Moldova 1 заявила президент страны Майя Санду.

«Когда мы участвовали в выборах, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией. Но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала она (цитата по ТАСС). По словам Санду, это произошло из-за конфликта на Украине.

Как заявила Санду, основной целью страны на ближайшее десятилетие является вступление в Евросоюз. «Европейская интеграция — это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и в то же время повышение уровня жизни населения», — сказала она.

Молдавия осудила российскую военную операцию на Украине. Кроме того, молдавские власти не раз высказывали опасения о том, что конфликт может затронуть и их страну. 

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ в середине декабря назвал «реальным и очень высоким» риск продвижения российских войск через Украину в направлении Молдавии. По словам главы СИБ, это один из вероятных сценариев. «Вопрос не в том, будет ли Россия совершать новое наступление на территорию республики, а в том, когда это произойдет: в начале года — январе, феврале или позже — в марте, апреле. Но из информации, которой мы владеем, следует, что Россия намерена двигаться дальше», — сказал Мустяцэ, не приведя никаких доказательств.

В МИД России осудили слова Мустяцэ. Ведомство заявило, что таким образом молдавские власти таким образом рассчитывают получить дополнительную финансовую помощь.

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Теги
Молдавия Майя Санду Украина ЕС дипломатия
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