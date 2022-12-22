МИД ответил на заявление спецслужбы Молдавии о плане «наступления» России

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ, сказав, что Россия планирует вторжение на территорию Молдавии для объединения с приднестровским регионом, рассчитывал таким образом добиться поддержки западных стран, заявил российский МИД в комментарии РБК.

«Расчет на то, чтобы добиться от западных спонсоров дополнительной финансовой поддержки путем вброса очередной «страшилки» не оправдался, зато Александру Мустяцэ удалось привлечь внимание к молдавской повестке, пусть и с жирным знаком минус», — указали в ведомстве.

В МИДе также подчеркнули, что СИБ после интервью Мустяцэ опубликовал пояснение, что глава ведомства в интервью TVR Moldova говорил об анализе нескольких возможных сценариев, один из которых предусматривает наступление России через территорию Украины.

Кроме того, его заявления не подтвердили президент Румынии Клаус Йоханнис и глава МИДа этой страны Богдан Ауреску, отметили в российском МИДе. Последний, комментируя слова Мустяцэ, сказал, что Румыния окажет Молдавии помощь, если потребуется, но уточнил, что не хотел бы обсуждать гипотетические ситуации.

Речь идет об интервью Мустяцэ 19 декабря, в котором он назвал «реальным и очень высоким» риск продвижения российских войск через Украину в направлении Молдавии. По словам главы СИБ, это один из вероятных сценариев. «Вопрос не в том, будет ли Россия совершать новое наступление на территорию республики, а в том, когда это произойдет: в начале года — январе, феврале или позже — в марте, апреле. Но из информации, которой мы владеем, следует, что Россия намерена двигаться дальше», — сказал Мустяцэ, не приведя никаких доказательств.

Как позже пояснили в СИБ, в интервью он отметил, что актуальной остается «цель России создать наземный коридор до приднестровского региона». «Новое наступление России на этом направлении может произойти в 2023 году. Также его реализация зависит от развития военных действий на Украине», — подчеркнули в ведомстве.

В апреле заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев одной из целей второй фазы военной операции на Украине назвал полный контроль над югом Украины, чтобы организовать еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

В июне президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не располагает информацией о возможной атаке со стороны России. «Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сказала она.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос, следует ли Молдавии опасаться российской спецоперации на Украине, говорил, что видит попытки втянуть страну в НАТО.