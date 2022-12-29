Кадыров призвал извиняться не перед ним, а перед народом

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не заставляет извиняться людей лично перед ним, а просит признать неправоту и извиниться перед всем народом. Об этом он сказал на своей прямой линии, трансляцию вел ГЧТРК «Грозный».

«Те люди, которые <...> переходят красную линию, мы с ними работаем, мы их не заставляем. Мы показываем по факту, что он неправ, и в последующем они должны извиниться не передо мной, а перед народом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какой смысл вложен в просьбы извиняться.

По словам Кадырова, главная цель — показать народу, что «он», человек, который клеветал на чеченцев, был неправ. Он отметил, что сам встречается с такими людьми, чтобы другие видели, что в обществе существуют те, кому не стыдно говорить то, чего на самом деле нет, и что чеченцы не будут с этим мириться.

В Чечне неоднократно публиковали видео с извинениями перед Кадыровым. Так, в мае 2021 года на канале «Грозный» показали извинения отца 15-летнего мальчика, оскорбившего главу Чечни в ходе прямого эфира. Подросток написал в комментариях: «Ты не человек, ты просто шайтан». «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас шайтан», — сказал Кадыров.

