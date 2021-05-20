Отец извинился перед Кадыровым за оскорбительные слова 15-летнего сына

Отец извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за своего 15-летнего сына, который оскорбительно высказался о нем, сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

19 мая подросток оставил оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова.

«Ты не человек, ты просто «шайтан», — процитировал сообщение глава Чечни на видео. «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас «шайтан», — сказал Кадыров, смеясь.

По данным телеканала, автор комментария — 15-летний выходец из Дагестана, который живет с отцом в подмосковном Чехове.

Отец и другие родственники подростка попросили прощения у главы региона за его поступок. «Я прошу прощения за неправильное воспитание 15-летнего сына, за то что не смог вырастить достойного сына», — сказал отец мальчика.