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Общество ,  
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Отец извинился перед Кадыровым за оскорбительные слова 15-летнего сына

Отец извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за своего 15-летнего сына, который оскорбительно высказался о нем, сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

19 мая подросток оставил оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова.

«Ты не человек, ты просто «шайтан», — процитировал сообщение глава Чечни на видео. «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас «шайтан», — сказал Кадыров, смеясь.

По данным телеканала, автор комментария — 15-летний выходец из Дагестана, который живет с отцом в подмосковном Чехове.

Отец и другие родственники подростка попросили прощения у главы региона за его поступок. «Я прошу прощения за неправильное воспитание 15-летнего сына, за то что не смог вырастить достойного сына», — сказал отец мальчика.

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Общество
Рамзан Кадыров

Ранее перед главой Чечни извинился блогер Саша Тилэкс за пародию, в которой персонаж, похожий на Кадырова, заставлял певцов сотрудничать с лейблом рэпера Тимати Black Star, а блогеру из Великобритании Бенджамину (Bald and Bankrupt) пришлось попросить извинения за то, что он назвал жительниц Чечни «цыпочками».

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Извиниться перед Кадыровым был вынужден даже президент Украины Владимир Зеленский. Он принес извинения за видео с плачущим главой Чечни, использованное студией «Квартал 95». По словам Зеленского, некий человек позвонил ему и спросил, что он думает об этом видео. «Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира, и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань, — это некрасиво, просто нехорошо», — рассказал он.

По словам директора телерадиокомпании «Грозный» и помощника главы Кадырова Ахмеда Дудаева, чеченские власти никого не заставляют извиняться, так как это запрещено законом. Однако если «определенный человек не знает какие-то рамки определенного народа», он может «что-то сказать, что-то сделать», сказал он. В таком случае ему могут объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он задевает честь чеченского народа.

Рамзан Кадыров извинения оскорбление
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