Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером победившей на выборах израильской партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, сообщил Кремль.

Они обсудили вопросы двусторонней и международной повестки. «Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся», — говорится в сообщении.

Путин также поздравил Нетаньяху и израильтян с праздником Хануки.

Праворелигиозный блок Нетаньяху одержал победу на внеочередных выборах в кнессет (израильский парламент), которые прошли 1 ноября. В конце июня кнессет в очередной раз проголосовал за самороспуск на фоне разногласий внутри парламента. «Ликуд» получила больше всего мандатов в 120-местном кнессете — 32. Его союзники — крайне правый блок «Религиозный сионизм» — 14, партии «Шас» и «Яадут а-тора» — по 11 и восемь мандатов соответственно, то есть 65 для блока в целом.

21 декабря Нетаньяху написал в Twitter, что сообщил президенту Ицхаку Герцогу о формировании правительства. Как отмечает Times of Israel, это произошло за несколько минут до полуночи, когда истекал крайний срок. Правительство должно быть приведено к присяге до 2 января, но это может произойти на следующей неделе.