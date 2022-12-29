Великобритания решила не вводить обязательное тестирование на COVID для прибывших из Китая

Британия не будет вводить тестирование на COVID для прибывших из Китая

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Великобритания решила пока не вводить обязательное тестирование на COVID-19 для тех, кто прибыл в страну из Китая, сообщил телеканалу Sky News представитель британского правительства.

«Планов по повторному введению тестирования на COVID-19 или дополнительных требований для прибывающих в Великобританию нет», — заявил представитель правительства. Однако британское Агентство по здравоохранению продолжит следить за распространением опасных вариантов вируса и следить за международными данными по этому поводу, заявил он.

Ранее The Telegragh писала, что 29 декабря представители Министерства транспорта и внутренних дел Великобритании должны были рассмотреть вопрос о введении ограничений для прибывших в страну из Китая туристов.

Накануне Главное таможенное управление Китая решило отменить обязательный тест на COVID для въезжающих в страну. Это правило начнет действовать с 8 января 2023 года. До этого Пекин долгое время придерживался политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, несмотря на то что пандемия пошла на спад, в стране сохранялись строгие ограничения и карантин. В связи с этим в Китае проходили протесты, участники которых требовали смягчения ограничений.

После того как Китай решил отменить обязательное тестирование на COVID, этого стали требовать в США. С 5 января при въезде в страну все, кто прилетает из Китая, должны предоставить тест на COVID-19. Требование будет действовать для всех людей старше двух лет, тест должен быть взят в течение двух дней после вылета из аэропортов материкового Китая, Гонконга и Макао, его результат должен быть отрицательным. Обязательное тестирование также ввела Италия, Индия, Тайвань, Южная Корея, Малайзия и Япония, пишет The Telegragh.