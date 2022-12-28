Лавров сообщил об обещании Греции не передавать С-300 другим странам

С-300 (Фото: Ольга Соколова / Russian Look)

Греция пообещала России не передавать закупленные у нее зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью для программы «Большая игра» на «Первом канале».

Лавров сообщил, что «недавно прошла информация» о намерении греческой стороны передать Украине свои С-300. После этого МИД поручил послу России в Греции Андрею Маслову прояснить этот вопрос. Дипломат обратился в МИД и Минобороны страны «и напомнил, что эти системы переданы Греции», пояснил министр.

«Была история, когда они [С-300] должны были быть доставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать все, чтобы этого не допустить. Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, и в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил — эти системы купила Греция», — рассказал Лавров. Он уточнил, что согласно контракту Греции запрещалось передавать комплексы третьей стороне без согласия России.

Российская сторона, по словам Лаврова, напомнила Греции об обязательстве не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».

О готовности Греции передать Украине С-300 ранее заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос. Однако для этого США должны установить на комплексе противоракетные комплексы Patriot, говорил он.

Речь также может идти о замене других систем ПВО российского производства, которые США могут захотеть отправить на Украину, отмечал Панайотопулос. Издание Pronews.gr писало, что Греция может предложить США обменять ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в таком случае Греция грубо нарушит соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, запрещающие Афинам реэкспортировать поставленную Россией военную технику третьей стороне без согласования с Москвой. Она предупредила, что «вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена», и предложила «отказаться от опасных замыслов <...> пока не поздно».