Захарова предупредила Грецию о последствиях поставок С-300 Украине

Власти Греции ранее допустили отправку С-300 Украине и других систем ПВО российского производства при условии их замены на американские. Эти поставки будут грубейшим нарушением договоренностей с Россией, заявили в МИД

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Потенциальная поставка Грецией С-300 Киеву будет грубейшим нарушением договоренностей между Москвой и Афинами, а любая военная техника, направленная на Украину будет «отслежена и уничтожена» российской армией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — отметила она.

По словам Захаровой, такие поставки станут грубейшим нарушением положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые запрещают Афинам реэкспорт поставленной Россией военной техники третьей стороне без согласования с Москвой.

«Наконец, ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными Силами Российской Федерации. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов», — заявила представитель МИДа.

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос ранее заявил о готовности поставить Украине российские системы С-300, но только в случае, если США взамен их установят на Крите противоракетные комплексы Patriot.

Он уточнил, что речь может идти и о замене других систем ПВО российского производства, которые США могут захотеть отправить на Украину. Издание Pronews.gr написало, что его слова означают возможность направить Киеву «Тор-М1», а также «Оса-АКМ» взамен на американские системы.