Путин и президент Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Кубинский лидер Диас-Канель находится в Москве с визитом. Монумент появился на площади в районе Сокол, которая также носит имя революционера

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли на севере Москвы памятник революционеру Фиделю Кастро. Мосгордума одобрила его установку в середине февраля.

Монумент расположен на площади в районе Сокол, которая также названа в честь бывшего лидера Кубы. Она появилась в столице в начале 2017 года после смерти Кастро. В том же районе расположены другие улицы, названные в честь зарубежных социалистических лидеров, включая Сальвадора Альенде и Уго Чавеса.

Авторами бронзового монумента стали скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. «Это человек-глыба, стоящий на кубе. Не на острове, это форма постамента такая. Я поставил его не в сомнительном движении, а жестко на широко расставленных ногах, как бы ощущающим порывы ветра перемен, всех невзгод и сложностей, проходящих сквозь него», — пояснил Чебаненко «Собеседнику».

Диас-Канель находится в Москве с визитом с 19 ноября, накануне он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, а также встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым и выступил на пленарном заседании Госдумы. 22 ноября пройдут его переговоры с Путиным, в рамках турне у него также запланирован визит в Китай.

Фидель Кастро умер 26 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Он возглавил правительство Кубы в 1959 году, после того, как в результате партизанской войны против режима Батисты возглавляемая им повстанческая армия заняла Гавану. В 1961 году США предприняли попытку свержения Кастро, однако высадка в Заливе Свиней завершилась уничтожением десанта. Американцы в ответ устроили экономическую блокаду острова.

В 2008 году Кастро, испытывавший серьезные проблемы со здоровьем, покинул пост главы Государственного совета Кубы, уступив его брату Раулю. Тот возглавлял Госсовет до 2018 года.