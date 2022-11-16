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Президент Кубы впервые за три года посетит Москву и встретится с Путиным

Президент Кубы Диас-Канель впервые с 2019 года посетит Москву и встретится с Путиным
Мигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на следующей неделе посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, это действительно так. Мы ждем визита в Москву президента Бермудеса, и, действительно, готовятся контакты двух глав государств», — сказал Песков.

Ранее о планах президента Кубы посетить Россию, провести переговоры с Путиным и принять участие в открытии памятника Фиделю Кастро сообщили ТАСС в посольстве Кубы в Москве. Там добавили, что открытие состоится 22 ноября, но делегация президента республики приедет в столицу России на несколько дней раньше.

Установку памятника Кастро на одноименной площади поддержали депутаты Мосгордумы в середине февраля. Комментируя ТАСС это решение, председатель столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что Кастро — «харизматичный революционер, выдающийся государственный деятель, несгибаемый лидер Острова свободы, он сам создавал историю». 20 млн руб. на постройку памятника должно было выделить Российское военно-историческое общество.

Последний раз Путин встречался с Диас-Канелем в октябре 2019 года — тоже в Москве. В этом году кубинский президент по телефону поздравил Путина с 70-летием.

Диас-Канель — третий в истории Кубы человек, занявший пост председателя Государственного совета. До него эту должность занимали лидер кубинской революции Фидель Кастро и его брат Рауль Кастро. В 2019 году, после восстановления поста президента новой Конституцией, Диас-Канель стал первым за 43 года президентом республики.

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Владимир Путин Куба Фидель Кастро Дмитрий Песков
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