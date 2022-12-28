Песков сообщил об отмене визита Путина в Псков из-за погоды

Песков: Путин не полетит в Псков из-за погоды и проведет мероприятие онлайн

Фото: titan-polymer.ru

Президент России Владимир Путин 28 декабря из-за погодных условий не полетит в Псков, где он должен был поучаствовать в запуске завода «Титан-Полимер». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции (ВКС) из Петербурга мероприятие», — сказал Песков.

Он отметил, что президент хотел лично присутствовать на запуске, «но хорошо, что можно оперативно наладить ВКС».

Завод «Титан-Полимер» будет выпускать полиэтилентерефталат, волокна, пленки и нетканые материалы. Продукция завода может использоваться в фармацевтике, медицине, пищевой, легкой и тяжелой промышленности, бытовой химии, косметике, электронике.

Накануне МЧС прогнозировало, что днем 28 декабря в Псковской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер со скоростью 6–11 м/с, температура от минус 3 до плюс 2 градусов. В Петербурге погода облачная, местами возможен небольшой снег, температура днем — от минус 3 до минус 1 градуса, скорость ветра — 5–10 м/с.

23 декабря Путин приезжал в Тулу. Там он посетил завод «Щегловский вал», его сопровождали губернатор региона Алексей Дюмин и генеральный директор предприятия Алексей Вислогузов. Путину показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет, президент осмотрел модели ЗРК «Панцирь-С» и БМП-2.